LIVE Sinner-Moutet 2-5 Roland Garros 2024 in DIRETTA | evitato il bagel ma l’azzurro è dietro di 2 break

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-15 Servizio, diritto e smash del francese. 15-15 Stavolta èa giocare la palla corta, poi va a segno col passante di diritto incrociato. 15-0 Bruttissimo errore di rovescio di. E’ uscita proprio di 3 metri. 2-5 Servizio vincente al centro. A-40 Ace al centro di seconda. 40-40 Servizio vincente ad annullare il set-point. 40-A Servizio e diritto di, che poi sbaglia lo smash: palla sul nastro e poi in corridoio. 40-40gioca una risposta infida e corta. In rete il back di rovescio dell’italiano. 40-30 Ace esterno. 30-30 Servizio incisivo, poi due buoni diritti di. 15-30 Finalmente un servizio vincente con traiettoria esterna. 0-30 Terzo doppio fallo.rischia di subire il quartoin questo set.