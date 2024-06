LIVE Giro del Delfinato 2024 tappa di oggi in DIRETTA | presenti Evenepoel Roglic Ciccone e Tiberi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 2 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti alladella primadeldel. Ci si avvicina all’appuntamento dell’anno, il Tour de France, e questa sicuramente è una delle migliori corse per affinare la condizione verso la Grande Boucle. In scenala frazione d’apertura di 172,5 chilometri con partenza ed arrivo a Saint-Pourçain-sur-Sioule. Dovrebbe essere una delle poche volate di gruppo in unricco di salite. La giornata diinfatti prevede solo tre GPM, Côte de Jenzat, Côte de Gannat e Côte de Chouvigny, posti nella fase iniziale di gara, per poi entrare in un circuito che ospiterà molto probabilmente lo sprint conclusivo. L’uomo più atteso per lo sprint è sicuramente Mads Pedersen (Lidl-Trek), occhio anche a Sam Bennett (Decathlon AG2R La Mondiale Team).