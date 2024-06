La pace non si baratta con i diritti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 2 giugno 2024) Marmo ?è il richiamo alla scelta del popolo italiano del 2 giugno del ’46: e come allora "la congiuntura internazionale propone nuovamente oggi tempi straordinari". Tempi nei quali impegnarsi per lacome precondizione per perseguire la libertà e la democrazia, la crescita economica e i. Ma le solenni parole del Capo dello Stato per la Festa della Repubblica rinviano anche, almeno a pari titolo, a un altro evento, questa volta infausto, di quella terribile stagione: il richiamo implicito è a quella Conferenza di Monaco del ’38 che vide i leader dei Paesi democratici, l’inglese Neville Chamberlain e il francese Édouard Daladier, "cedere" di fronte ai dittatori Adolf Hitler e Benito Mussolini. E aprire la strada alla Seconda guerra mondiale.