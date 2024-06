Il capolavoro di Pecco Bagnaia al Mugello

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 2 giugno 2024) Capolavori italiani. La domenica del, del gran premio d’Italia, non può avere altri titoli. Quattro Ducati ai primi quattro posti, doppietta tutta tricolore del team ufficiale. La Nuvola Rossa è diventata azzurra e il risultato non cambia. Due vittorie in due giorni per fare il pieno di punti e di fiducia a casa sua, al, su una delle piste più belle del Motomondiale., dopo la scivolata all'ultimo giro della gara sprint di Barcellona, non ha più sbagliato un colpo e adesso la vetta del campionato è più vicina, i punti che lo dividono da Martin sono diventati 18, erano 39 sabato mattina. Nel Motomondiale le feste Ducati sono quasi un classico, visto che tra team ufficiale e team satelliti ce ne sono 8 in pista, ma la doppietta del team ufficiale non è esattamente un’abitudine.