I progetti per il Ronco Lido | Addio ristorante perché? | Lì una nuova struttura

(Di domenica 2 giugno 2024) Il tema è il futuro dele a sollevarlo, con una lunga nota, è un gruppo di residenti del quartiere, nonché dirigenti della Polisportiva 2002: "Abbiamo partecipato ad alcune sedute del comitato di quartiere e così siamo venuti a conoscenza di un progetto di riqualificazione dell’area del, senza che ci sia stata alcuna comunicazione ufficiale – sottolineano Moreno Cimatti, Tiziano Lazzarini e Guido Ranieri –. In passato quando c’erano novità così importanti per il quartiere, l’amministrazione organizzava delle assemblee pubbliche per informare la cittadinanza garantendo massima trasparenza, cosa che non accade più". Oltre alle modalità di comunicazione nel mirino c’è anche il progetto in sé che "probabilmente prevederà la ricostruzione di nuovi impianti sportivi con annessi servizi, la demolizione dellautilizzata per l’area ristoro, che sarà sostituita da un parcheggio e la costruzione di unain legno in mezzo al parco.