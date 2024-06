Detersione viso | perché in estate è ancora più importante C’entrano i solari…

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 2 giugno 2024) Quando si parla di protezione solare, ci si concentra sempre su come applicarla e (quasi) mai su come, invece, rimuoverla: ecco, dunque, un altro aspetto che rendela. Soprattutto in, quando si è costretti a riapplicare la crema solare ogni due ore circa, sovrapponendo così strati su strati di filtri chimici e/o fisici. Questi ultimi, se non rimossi correttamente a fine giornata, nonostante le loro formulazioni dermo-affini possono comunque risultare occlusivi con conseguente formazione di piccole imperfezioni come brufoli e punti neri. Ecco, dopo una giornata in spiaggia o in montagna, èprocedere a una corretta pulizia delserale.