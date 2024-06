Chi è Michele Trombetta il trascinatore degli Stallions in Kings League

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 2 giugno 2024) Tutti aspettavano Francesco Totti o Radja Nainggolan e invece gli, la squadra italiana inWorld Cup, hanno un protagonista inatteso:, autore fin qui di tre gol e autenticodella formazione di Blur, il noto streamer italiano e presidente del club. Classe 1994,ha iniziato la sua carriera come centravanti del Modena primavera. Nel 2014 si trasferisce al Virtus Castelfranco e poi al Progresso. Veste anche le maglie di Portuense, S. Agostino, Corticella, Traversetolo, Vis. Modena. La sua ultima squadra è il Corticella nel girone D in Serie D e in questa stagione ha realizzato 15 gol in 32 partite. Numeri non banali, che non passeranno inosservati in questa sessione estiva di mercato.