Cadavere di un 18enne trovato sul marciapiede

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 giugno 2024) E’ giallo a Messina per il ritrovamento di unin strada. La vittima è un ragazzo molto giovane, tra i 18 e i 19 anni. Sul suo corpo una ferita causata da un colpo d’arma da fuoco. Indaga la Polizia. Giallo a Messina,di un giovane in strada – (ilcorrieredellacitta.com)Aveva meno di vent’anni il ragazzomorto a Messina la scorsa notte nel rione “Giostra”. Forse 18, massimo 19 anni, questa la sua età apparente. Adesso si indaga per capire cosa gli sia successo: la vittima è stata trovata riversa in strada, sulin via Michelangelo Rizzo. Sul suo corpo era presente un’evidente ferita causata da un’arma da fuoco. Al momento non si esclude nessuna pista. Ad indagare il personale della Squadra Mobile.