Atalanta Percassi | Supercoppa contro il Real Madrid? Speriamo di non fare brutta figura

(Di domenica 2 giugno 2024) L’si gode il momento pensando però anche allaeuropeail. Dell’impegnoi freschi vincitori della Champions League ha parlato anche Luca, amministratore delegato dell’: “di nonuna. Non ci avremmo mai neanche pensato, stiamo vivendo qualcosa di eccezionale. Dobbiamo essere bravi a goderci queste giornate storiche“. L’ad del club bergamasco, parlando ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal recupero di Serie Ala Fiorentina, si è soffermato anche su Gianluca Scamacca: “Siamo particolarmente contenti, abbiamo sfruttato un’occasione di mercato consapevoli del valore del ragazzo. Gli auguro in bocca al lupo. Tanti ragazzi in Nazionale testimonia la validità della rosa“.