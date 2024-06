Una vita da social sul mega truck 120 studenti a caccia di sicurezza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 1 giugno 2024) La carica di 120sulin piazza per una "da". Giovedì mattina in piazza del Comune ha fatto tappa la campagna di informazione e sensibilizzazione organizzata dal dipartimento della pubblica, campagna che ha toccato quest’anno, la città di Fabriano in rappresentanza di tutta la regione. Undi oltre 18 metri, altamente specializzato e in grado di ricevere insieme sino a 25 ragazzi, posizionato in piazza del Comune, ha ospitato 120, accompagnati dalle prof della scuola media "Papa Giovanni Paolo II", in un percorso di interazione con i funzionari del compartimento polizia postale di Ancona specializzati nella comunicazione delle problematiche che si accompagnano all’uso scorretto deinetwork, argomento di preoccupante attualità special modo in capo agli adolescenti.