Fonte : romadailynews di 1 giu 2024

Luceverde Roma me trovati dalla redazione segnalato incidente sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna che sta provocando una coda tra l’uscita Laurentina e Ardeatina code per traffico in viale del Muro Torto tra viale del Galoppatoio e Corso d’Italia in direzione di Porta Pia fuori raccordo code per traffico sulla via Pontina tra Spinaceto e Castel Romano direzione Pomezia domenica 2 Giugno In occasione della festa della Repubblica La Tradizionale parata ai Fori Imperiali coinvolta naturalmente tutta l’aria tra il Colosseo e Piazza Venezia le chiusure e l’interdizione al transito scatenano Nella notte tra sabato e domenica ed interesseranno Molte strade e piazze tra il Circo Massimo Il cielo è il Quirinale sul fronte del trasporto pubblico moltissime le linee bus deviate o limitate nei percorsi è in corso una manifestazione con corteo partita da Piazza Vittorio Emanuele II a piazzale di Porta Pia con deviazioni fino alle ore 19 di numerose linee bus del trasporto pubblico e comunque per i dettagli di queste e di altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.

Traffico Roma del 01-06-2024 ore 17 | 30