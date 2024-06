Tornano le potenze in Libia Dopo la Russia ecco la Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di sabato 1 giugno 2024) Secondo un sito di Bengasi, Saddam Haftar, figlio del capo miliziano che controlla la città della Cirenaica, Khalifa Haftar, nei giorni scorsi è stato a Roma per discutere di opportunità di investimento nell’est libico con businessman statunitensi. Il sito potrebbe non essere affidabile, e per ora nessuna delle fonti contratte da Formiche.net – né in Italia né negli Stati Uniti – può confermare la notizia. Tuttavia, quello che è interessante, in un mondo in cui le informazioni sono costantemente alterate e indirizzate in funzione della narrazione, è proprio la dinamica dietro alla pubblicazione della notizia – che vale tanto quanto la sua veridicità, anzi a tratti la fa sembrare relativa. Perché un media basato a Bengasi (dove la famiglia Haftar esercita un controllo simil-mafioso, che va dalla presa militare al business nei traffici economici dell’area, a cominciare da quelli migratori) dovrebbe parlare dei contatti di Saddam Haftar con gli Usa? Nelle ultime settimane quel lato dellaè stato particolarmente sotto i riflettori internazionali per via di informazioni –in quel caso ben più veritiere, ma sempre fatte circolare col fine della narrazione – che raccontavano l’aumento del coinvolgimento russo in Cirenaica.