Temptation Island 2024 | data d’inizio conduttore e location

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di sabato 1 giugno 2024) Non manca molto al debutto ufficiale della nuova edizione di, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, tornerà in onda in prime time su Canale 5 verso la fine del mese di giugno. Le riprese si terranno come di consueto in Sardegna, attualmente non sappiamo nulla riguardo alle coppie che si metteranno in gioco, né tanto meno sui tentatori e tentatrici che saranno presenti all’interno del villaggio.: quando inizia la nuova edizione? Tra pochissimi giorni prenderanno il via le registrazioni delle nuove puntate di, il docu-reality prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi, dovrebbe tornare in onda su Canale 5 dal 27 giugno, ovviamente sempre in prima serata su Canale 5. In foto Filippo Bisciglia © Instagram Filippo BiscigliaAl momento il cast è top secret, non sono stati rivelati i nomi delle coppie che si metteranno in gioco, e né tantomeno i nomi dei tentatori e delle tentatrici, che saranno presenti all’interno del villaggio.