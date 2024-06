Sardegna | bimba di un anno cade dal terzo piano salvata da una pianta

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 1 giugno 2024) Lasi trovava nella sua culla vicino alla finestra quando, per motivi che dovressere accertati dagli inquirenti, si sarebbe affacciata dalla finestrando da un’altezza di nove metri. Laera nella sua culla quando – forse per un gioco con il fratellino – ieri mattina si sarebbe sporta dalla finestra aldella casa di famiglia in via Libertà, ad Ottana,ndo da un’altezza di nove metri. Il volo, fortunatamente, è stato attutito da unadi bouganville che le ha salvato la vita. Le sue condizioni, infatti, non sono gravi. Avrebbe riportato alcune fratture. All’arrivo dei soccorsi laera vigile ma piangeva. Subito assistita dai medici del 118, la piccola è stata subito trasferita con l’elisoccorso, all’ospedale Brotzu di Cagliari dove si trova ancora ricoverata.