Run per Colli la foto della corsa di Borgo a Buggiano

(Di sabato 1 giugno 2024)(Pistoia), 1 giugno 2024 – La Run perdiha recentemente riproposto una splendida occasione di sport e aggregazione, grazie alla dinamica organizzazioneAsd Run...Dagi. Podismo, leRun perdiL'evento ha visto i partecipanti affrontare un percorso competitivo di 9 chilometri, che ha portato i corridori a salire fino a lambire il castello di Colle, per poi tornare indietro godendo dei magnifici panoramiVal di Nievole. L'arrivosi è tenuto presso il parco cittadino OX Centro giovani, dove è stata allestita una magnifica festa denominata "Sgranar per". Questo evento ha saputo coniugare sport e convivialità in modo esemplare, offrendo un abbondante pasta party che ha raccolto il plauso di tutti i partecipanti per la qualità del cibo offerto e birra a fiumi.