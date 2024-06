Ragazzi dispersi quali sono le speranze di trovarli

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 1 giugno 2024) La prima chiamata ai soccorsi è arrivata ieri, venerdì 31 maggio 2024, intorno alle 13:30. Un passante ha sentito le urla provenire dal fiume Natisone e ha visto tre, abbracciati l’uno all’altro per resistere alla corrente del fiume in piena.dunque intervenuti i vigili del fuoco: i soccorritori hanno calato una fune ai tre giovani, che però nonriusciti ad afferrarla estati portati via dalla corrente. Irisultanoda quasi 24 ore:ledi rivivi? (Continua dopo le foto) Leggi anche:, poco fa la notizia su uno dei cellulari Leggi anche:travolti dalla piena, il dolore della mamma di Patrizia Tretravolti dal fiume in piena Patrizia Cormos, 20 anni di Basaldella, Bianca Doros, 23 anni, arrivata pochi giorni fa dalla Romania per venire a trovare i genitori a Udine e Cristian Casian Molnar, 25 anni, anche lui della Romania si trovavano in un isolotto sul fiume Natisone intorno all’ora di pranzo.