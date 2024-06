Quelli che si vantano per parenti che non sono famosi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) Al bar a cui andavo da bambino, il barista si vantava: “Mio cugino a Cremona ha in mano il violino di Hirohito… dove metterlo in ballo”. (Hirohito era l’imperatore del Giappone). Pensavo: e allora? L’imperatore del Giappone non ha un solo oggetto, avrà un sarto che gli accorcia i pantaloni, un barbiere, un dentista, un fornitore di aragoste ecc. Ci sta che questi soggetti fornitori della real casa imperiale si vantino. Ma non accetto l’estensione per procura. Cioè: “Mio nipote va a tagliare le siepi in casa di Carlo Verdone” e ancora “Mio bisnonno portava al pascolo il bestiame di Cavour”. Ma Cavour non aveva solo bestiame. Allora cosa devono direche gli hanno rifatto il tetto della villetta? Ripeto: posvantarsi gli interessati.