Per la sfida al ‘Vigorito’ previsto un servizio navetta | luogo e orari

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco Clemente Mastella e l’assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone rendono noto che domani, in occasione del match Benevento-Carrarese valido per il ritorno delle semifinali play-off di serie C, sarà attivo uncompletamente gratuito, garantito da Trotta bus. La partenza dei bus avverrà da piazza Risorgimento a partire dalle ore 18:40 e fino al fischio d’inizio, con intervalli tra le corse di circa 20 minuti. Ilconsentirà l’approdo de tifosi fino all’area adiacente il distributore di carburante nei pressi del Vigorito (lato tribuna), dove è prevista la discesa dei passeggeri. Per il ritorno a piazza Risorgimento, ilsarà attivo, in caso di tempi supplementari o calci di rigore, fino alle00:15.