Pallanuoto Jesina a Bologna si chiude la stagione regolare

(Di sabato 1 giugno 2024) I play off il 15 e 22 giugno. La squadra di Vastola conosce già il proprio avversario. Per salire in serie B si dovrà battere nella doppia sfida il Dream Sport Firenze JESI, 1 giugno 2024 – Ultima di campionato della, questo pomeriggio a, per la. Ultima di campionato – turno e classifica Con la qualificazione alla finale per la promozione in serie B già in tasca, la squadra di Mr Vastola si presenterà in casa della caposlista Rari Nantes (anch’essa in finale) per dare vita ad una partita che servirà ad entrambe per preparare la doppia sfida decisiva del 15 e 22 giugno. Laconosce già il suo avversario, sarà la Dream Sport Firenze, mentredovrà attendere domani. Assenti in casa, Rosiglioni e Sebastianelli.