Palladino a Firenze incontra la dirigenza viola A giorni la decisione della Fiorentina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 - Un vero e proprio blitz. Raffaelenella serata di ieri ha raggiuntoin treno, perre dal vivo i dirigenti. Passo spedito, in completa solitudine, il tecnico campano ha poi raggiunto Rocco Commisso e i dirigenti. Probabilmente alPark, anche se l'incontro non è durato a lungo perché poco più tardi lo stessoè stato avvistato in un noto ristorante nel cuore di San Frediano insieme all'agente, Beppe Riso. Le parti si sono conosciute, nei prossimitorneranno a confrontarsi. Si parla di una bozza d'accordo biennale con opzione fino al 2027, ma al momento la fumata bianca non c'è. Le parti, come detto, si sono soltanto conosciute. Rocco Commisso deciderà il nuovo allenatore agli iniziprossima settimana, dopo la partita di domani contro l'Atalanta che chiuderà la stagione e il rapporto con Vincenzo Italiano.