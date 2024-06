Meloni in piazza | E' un referendum tra l' Europa ideologica e quella concreta e fiera

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - "Dopo aver cambiato l'Italia" ora la sfida è "far cambiare rotta all'e realizzare quell'dei popoli che abbiamo sempre sognato". Così Giorgiaalla kermesse di Fdi per la chiusura della campagna elettorale alle Europee. "La sinistra è abituata a cercare il soccorso esterno", per la sinistra "il suo personale destino vale più degli italiani. Si appellano ai condizionamenti esterni per cercare di fermarci, solo che non funziona più. Hanno tifato per l'aumento dello spread, per il ribasso dei salari e l'aumento dei precari per poter dire che il governo falliva e gli è andata male anche lì", ha sottolineato la premier, "hanno tifato perché si bloccasse il pagamento del Pnrr e si sono dovuti arrendere" ai dati Ue "e anzi lo abbiamo rinegoziato.