Luoghi del Tempo | A piedi nudi sulla terra

(Di sabato 1 giugno 2024) La rassegna "Idel" 2024 arriva aRossa, a Marina di Scarlino. Un importante esempio di archeologia industriale nel cuore del Parco nazionale delle Colline metallifere, per dare vita ad un progetto molto atteso: oggi e domani, infatti, sarà presentata, in anteprima nazionale, "A", installazione sonora tratta dal testo omonimo di Folco Terzani a cura di Elio Germano. Sarà ancora possibile acquistare i biglietti per la prima serata, soltanto sul posto a partire dalle 23, mentre ci sono ancora posti disponibili in prevendita e online per quella di domani, per immergersi in un’esperienza nuova e di grande impatto emozionale. Una performance sonora della durata di sei ore (non è uno spettacolo canonico) con 58 punti audio presenti, così da rendere il percorso ancora più immersivo.