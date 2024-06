Le stanze dell’utopia Omaggio all’opera di Castri maestro innovatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 1 giugno 2024) Un‘idea di teatro costruita su una difesa strenua della funzione della cultura come stimolo costante, inseparabile da una condizione di autonomia, e dalla capacità dei teatranti di porsi come attori e interlocutori nelle politiche culturali, mai come sudditi della politica. Questa l’eredità di Massimoper il Centro Teatrale Bresciano che, nel cinquantesimo anno della sua attività, ha presentato “Le. Massimoe gli anni bresciani: il Quaderno dedicato a Massimo(1943-2013)”. Tra maggiori uomini del Teatro italiano del secondo Novecento, un intellettuale inquieto e uno straordinariodella scena,iniziò la sua carriera di regista proprio a Brescia, grazie alla lungimiranza di Renato Borsoni, fondatore della Compagnia della Loggetta e del Ctb.