L’amichevole Cinque gol dalla Roma Bayern forte su Theo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Si è chiusa con una sconfitta per 5-2 la stagione del Milan, alla prima partita senza Pioli (Bonera in panchina). Nelaustraliana di ieri contro la, in ricordo di Agostino Di Bartolomei scomparso trent’anni fa, in gol Bove, Abraham, Angelino (con deviazione di Tomori), Dybala e Azmoun per i giallorossi. Per i rossoneri, con Giroud all’ultima partita, hanno segnato Okafor e soprattuttoHernandez (nella foto): il francese, in campo per tutto il primo tempo, andrà agli Europei ed è sempre di più nel mirino delMonaco. Fonti tedesche danno per certo il sì del giocatore che è sotto contratto con il Diavolo fino al 2026: per averlo, servirà un’offerta da almeno 70-80 milioni. Buona prova di Reijnders, sempre più riferimento del centrocampo, convocatonazionale olandese per Euro 2024.