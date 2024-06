La scuola come servizio Ripensare il ruolo dell' istituzione e dell' istruzione

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) La storia di Antonella Di Bartolo inizia con una passione, quella’insegnamento. Una laurea in Lingue e letterature straniere e poi l’accesso al mondocon le difficoltà che accompagnano questo percorso. Diciassette anni dietro la cattedra, cambiando istituto e grado dinel corso degli anni. La passione è tale se cresce, si approfondisce e prende sempre più spazio nella vita. In quellaa Di Bartolo, diventa una vera e propria missione: fare il dirigente scolastico. Un esame preparato nei ritagli di tempo che lavoro e famiglia occupano in maniera pressante. La vittoria del concorso e il primo mandato presso l’Istituto Sperone-Pertini a Palermo. “Condoglianze” si sente dire nell’estate del 2013 quando firma il suo primo contratto dirigenziale.