La Primavera I ragazzi di Mandelli non vogliono fermarsi Alle 15 il match contro l’Avellino per il tricolore

(Di sabato 1 giugno 2024) Non è ancora finita la sinora trionfale stagione della formazionedel Modena gidata da mister Paolo. Dopo la conquista, sabato scorso, della promozione in2 ottenuta a seguito della doppia sfida con la Pro Vercelli (pareggio in Piemonte, netta vittoria nel ritorno a Savignano sul Panaro col risultato finale di 4-0, nella foto), oggi è la giornata che determinerà il vincitore dello scudetto di categoria. I giovani canarini affronteranno infatti, con inizio15 al vecchio stadio Mirabello di Reggio Emilia, i pari età del, vincitori dell’altro girone di3 dopo aver sconfitto la Juve Stabia. La gara sarà ‘secca’, ovvero tempi supplementari sei i novanta minuti termineranno in parità, ed eventualmente i calci di rigore.