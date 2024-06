Il grande scrittore e le grandi banalità

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 1 giugno 2024) È una tradizione ben radicata nella cultura occidentale, addirittura decisiva per la storia europea. Quando infatti Martin Lutero si trovò in ambasce spirituali, aprì la Bibbia a caso e l’occhio gli cadde su Romani 11, 7: “Il giusto vivrà per la sua fede”; da lì trasse la dottrina della predestinazione, che ha fruttato innumerevoli dispute e un paio di secoli di guerre di religione. In quanto monaco agostiniano, Lutero emulava la pratica cui aderiva il santo di Ippona, quella delle sortes apostolicae: l’utilizzo random di versetti della Scrittura per risolvere questioni che lo agitavano; e, se qualcuno protestava che il capriccio della fortuna fosse in odor di paganesimo, Agostino ribatteva che gli apostoli, per individuare il sostituto di Giuda, erano ricorsi al sorteggio.