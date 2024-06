Golf Guido Migliozzi al comando dell’European Open 2024 dopo il terzo giro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 1 giugno 2024) Continua ad andare bene perl’Europeanin corso di svolgimento ad Amburgo. Il vicentino, infatti, si rende protagonista di un’ottima giornata e si colloca in testa in virtù di un notevole -6 odierno, risultato che lo colloca alcon lo score di -12. Il vicentino ha vissuto l’ultimo appuntamento con il successo all’di Francia 2022 al LeNational, lo stesso percorso delle prossime Olimpiadi. Ilista italiano condivide la prima posizione con l’inglese Laurie Canter, mentre in terza piazza con -11 troviamo il danese Niklas Norgaard. Quarto posto con il punteggio di -10 per il tedesco Jannik De Bruyn e per il francese Tom Vaillant, seguiti ad una lunghezza dall’austriaco Berndt Wiesberger. Classifica cortissima con i primi 15 della leaderboard racchiusi in 5 colpi.