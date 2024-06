Firenze il reading teatrale su Gino Bartali in scena all’Anconella Garden

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 31 maggio – Il suo essere generoso, modesto e vincente allo stesso tempo. Sarà la lettura drammatizzata di: “Il bene si fa ma non si dice” di Marcello Lazzerini, a cura della Compagnia delle Seggiole, a inaugurare gli appuntamenti della settimana di Anconella, lo spazio estivo all’interno del parco diSud, dal 3 al 9 giugno (a ingresso libero, via Villamagna, 39/d). Ilsi inserisce nella rassegna “Teatro nel parco” e racconta le sfumature del campione del ciclismo(scomparso nel 2000), figura a cui sono stati dedicati più di 90 libri, oltre a film e documentari, dedicati soprattutto alla sua opera di salvataggio degli ebrei, durante la seconda Guerra Mondiale, in base alla quale un albero nel Giardino dei Giusti dello Yad Vashem di Gerusalemme, porta ora il suo nome.