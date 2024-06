Fiorentina rebus arrivi e partenze | in tanti pronti all’addio Centrocampo tutto da rifare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Firenze, 1 giugno 2024 – Ai saluti sono in. Lo abbiamo scritto, ormai è solo questione di giorni e fioccheranno anche post social per salutare Firenze e i fiorentini. Diversi calciatori lasceranno le rive dell’Arno dopo stagioni più o meno positive. Dando un’occhiata al 4-2-3-1 di Palladino (almeno per adesso il favorito, inserimento di altri o meno, per la sostituzione di Italiano), qualche volta trasformato anche in un 3-4-2-1, i calciatori che resteranno a Firenze potranno continuare nel solco del lavoro impostato da Vincenzo Italiano nell’ultimo periodo. Palladino utilizza due terzini che spingono. E qui vengono in mente Dodo e Kayode da una parte, Parisi dall’altra. Anche Biraghi dovrebbe restare, ma potrebbe esserci pure un cambio di gerarchia con l’ex Empoli.