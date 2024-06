Fdi Arezzo su Castelfranco Piandisco' dopo replica dei Democratici al PD

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 1 giugno 2024), 1 giugno 2024 – «la nota surreale del Coordinamento provinciale del PD e ladeidi Castefranco', che sostengono la candidatura Michele Rossi insieme al centrodestra che ha delegato l'inossidabile Marco Morbidelli a rappresentarlo, appare evidentissimo come ad uscire sconfitto per ora sia, aPiandiscò, come a Bucine e altrove (per es. a Subbiano), il PD e il suo stesso statuto. Il PD aretino, di fatto, a guida Ceccarelli è un partito incapace di una strategia complessiva, capace solo ad adottare tatticismi di breve periodo e indisponibile ad ascoltare il territorio e ad applicare le stesse regole che si è imposto, quali le primarie, forse ancora memore del disastro di Montevarchi. Il dialogo nel PD è azzerato e solo se a prevalere sono gli amici del Capo allora le cose vanno bene..