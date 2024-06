Eccellenza Chiesanuova confermati Sbarbati Fatone Crescenzi e Carnevali

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 1 giugno 2024) Arrivano le prime conferme per il club biancorosso, tra cui il bomber classe 1990 e il portiere titolare del 2003di TREIA, 1° giugno 2024 – Ilcala un poker d’autore. Dopo lo staff tecnico in blocco, ilCalcio comunica altre conferme ed importanti, quattro calciatori che giocheranno ancora al “Sandro Ultimi”. Le prime, perchè saranno tante le conferme ed altri rinnovi sono ad un passo. Restano in biancorosso l’attaccante Lorenzo, il portiere Vincenzo, il centrocampista Danielee l’esterno Filippo. Quattro pedine davvero di peso nello scacchiere di mister Mobili e operazioni che testimoniano le rinnovate ambizioni della società dopo una stagione divissuta ad altissimi livelli.