Dortmund sprecone il Real non perdona | Blancos sul tetto d’Europa per la 15ma volta

(Di sabato 1 giugno 2024) Londra, 1 giugno 2024 – IlMadrid vince per lanella sua gloriosa storia la Champions League. Ibattono 2-0 il Borussianella finale di Wembley grazie ai gol al 74? di Carvajal, di testa su assist di Kroos alla partita d’addio in maglia merengue, e all’83’ di Vinicius con un diagonale vincente su passaggio di Bellingham. Una partita dove i tedeschi giocano decisamente meglio nella prima frazione non trovando però la via del gol, gli spagnoli crescono nelle ripresa fino a trovare l’ennesima vittoria. Nuovo trionfo per Carlo Ancelotti alla quinta Champions da allenatore, la settima in totale, con le due conquistate dal giocatore. Il match Meno di 30 secondi dal fischio d’inizio e arriva l’invasione pacifica di campo di tre tifosi, due escono dal terreno di gioco da soli, mentre un terzo è placcato da quattro addetti alla sicurezza.