Di Lorenzo neanche Conte può nulla

(Di sabato 1 giugno 2024) “Giovanni Divuole lasciare il Napoli.l’arrivo die il contatto con Lele Oriali hanno cambiato i piani del capitano.” Così esordisce Pasquale Tina su Repubblica. Il capitano molto probabilmente no sarà più tale nella prossima stagione. I colloqui, presunti, coned Oriali, non gli hanno fatto cambiare idea sulla partenza. E le parole del suo procuratore Giuffredi sono state ancor più chiare. Di seguito le dichiarazioni del procuratore, non solo di Di, ma anche di Mario Rui, Politano e Gaetano. Dinon è all’ergastolo “Mario Giuffredi, intervenendo alla presentazione dell’ottava edizione del Trofeo Aeg, organizzato dalla scuola calcio Micri a Volla. «Il mio pensiero è lo stesso del giocatore. Non si sposta di una virgola.