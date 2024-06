Danneggia due auto nel parcheggio di un supermercato 24enne arrestato a Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 1 giugno 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato tratto in arresto da personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico nella mattina odierna un giovane che si è reso responsabile di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale emento. Alle ore 11.00 circa, un equipaggio, nel corso delle attività di controllo del territorio, interveniva, a seguito di richiesta pervenuta alla sala operativa, presso undel centro cittadino ove era stato segnalato ilmento di duevetture in sosta neldell’esercizio commerciale. Attraverso la visione delle immagini dell’impianto di videosorveglianza, gli equipaggi intervenuti constatavano che un ragazzo aveva colpito con una pedana in legno una Volkswagen Golf. Un testimone oculare, inoltre, riferiva di aver visto un giovane colpire ripetutamente con dei calci anche una Fiat Panda di colore nero.