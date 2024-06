Allarme IA | in Italia il 79% della popolazione ne abusa

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 1 giugno 2024) Glini stannondo dell’ intelligenza artificiale: per il 79% è diventato uno strumento d’uso quotidiano In un’epoca in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, l’intelligenza artificiale (IA) si sta rapidamente affermando come una presenza costante nella vita quotidiana deglini. Secondo una recente ricerca presentata da Samsung in occasione dei Samsung AI Days – AI for ALL, emerge un quadro dettagliato del rapporto tra i consumatorini e l’IA. Ecco il nuovoAi in- Ansa- Notizie.comNonostante il 58% deglini ammetta di non avere una comprensione chiara di cosa sia effettivamente l’intelligenza artificiale, la percezione dei suoi benefici sia nel presente che nel futuro è diffusa. La GenZ si dimostra la generazione più informata sull’argomento, con oltre la metà (55%) che possiede una conoscenza approfondita dell’IA.