Acerbi mette l’Inter al bivio | cosa serve in difesa e quali nomi valutare

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 1 giugno 2024)ha raggiunto l’apice della sua carriera con lo Scudetto della Seconda Stella da protagonista ma rischia di retrocedere piano piano nelle gerarchie del. La società nerazzurra inizia a guardarsi intorno per soddisfare le richieste di Inzaghi nel reparto arretrato MILANO – Lo stop di Francescoa ridosso dell’inizio di UEFA EURO 2024 non è una buona notizia. Non lo è per la Nazionale Italiana del CT Luciano Spalletti, che volerà in Germania senza il suo calciatore più esperto. Ruolo adesso ricoperto dal compagno di squadra Matteo Darmian, che avrebbe fatto volentieri a meno di questo “titolo”. La notizia non è buona nemmeno per, costretta da subito a programmare il suo futuro considerando la situazione. Il 36enne di Vizzolo Predabissi (MI) è un punto fermo della squadra nerazzurra ma non più dare le stesse garanzie dell’ultimo biennio.