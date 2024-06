Arriva il Sicilia Gastronomika Festival

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il 12 e 13 Giugno 2024, a Villa Riso a Mondello (Palermo) si apre la prima edizione di, un progetto di Associazione per l’arte e Linkiesta con il contributo dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identitàna, che riunisce le giovani generazioni dei professionisti del mondo del cibo e del vino per un confronto costruttivo sulla nuova enogastronomia, sulla mixology e sull’hôtellerie. Che cos’è ilDopo il grande successo di tre edizioni deldia Milano,la prima edizionena delsulla cultura e l’industria del cibo organizzato da Associazione per l’Arte e da Linkiesta, con il contributo di Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identitàna.