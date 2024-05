Urbania Dal Compare c’è

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) Il Chiesanuova (Eccellenza) ha confermato l’allenatore Roberto Mobili e il direttore sportivo Ivan Menghi. L’ha comunicato di aver confermato il difensore Federico Dal(1994). "Contraddistintosi come leader carismatico e uomo squadra – spiega la società durantina – Federico ha segnato ben quattro gol in stagione, risultando tra i difensori più prolifici del campionato. Per noi è stato un punto fermo e continuerà a esserlo". Confermati a Carpegna (tra gli altri) il difensore Lorenzo Lazzarini e i calciatori Federico Franceschetti, Daniele Ermanni, Mirco Magistro e Luca Alpino, capocannoniere della squadra. Dopo la conquista della salvezza, si separano le strade fra il Vismara e mister Giovanni Vampa. La sua è stata un’esperienza breve ma ricca di emozioni, dopo esser stato chiamato dalla dirigenza a guidare la squadra, ultima in classifica a cinque giornate dal termine del campionato.