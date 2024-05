Roland Garros 2024 Arnaldi doma Muller dopo le interruzioni ed ora sfida Rublev

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 30 maggio 2024) Comincia nel migliore dei modi per l’Italia la lunga quinta giornata del. Matteosi è qualificato per il terzo turno dello Slam parigino, superando in un match “infinito” causa la pioggia il francese Alexandrein tre set con il punteggio di 6-4 6-1 6-3. Con questa vittoria il ligure si è garantito lacon il russo Andrey, sesta testa di serie. Una partita che ha vistochiudere anche con undici ace, ma soprattutto con quarantasette vincenti contro i ventidue del transalpino. Sono trentotto gli errori non forzati dell’azzurro contro i trentasette di. Nella giornata di ieri si è giocata una parte di primo set davvero “pazza”. Break in apertura da parte del ligure, ma immediato controbreak del francese nel game successivo.