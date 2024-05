Roberto Farnesi sposo le nozze in spiaggia con Lucya Belcastro | “Un rito simbolico emozionante”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 30 maggio 2024)si è sposato: il noto attore de Il Paradiso delle Signore è convolato aconcon una romantica cerimonia in, al tramonto, sull'Isola di Mauritius. Nel 2021 sono diventati genitori per la prima volta della piccola Mia. "L'occasione per celebrare in un modo speciale il nostro amore", hanno raccontato a Diva e Donna. .