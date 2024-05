Real Madrid | Lunin raffreddato in finale potrebbe giocare Courtois

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 30 maggio 2024) Rebus portiere per Carlo Ancelotti e il suoin vista delladi Champions League di sabato. Thibautappare infatti recuperato dopo il grave infortunio che gli ha fatto perdere quasi tutta la stagione, ma non convince il CT del Belgio Domenico Tedesco, che non lo ha convocato per gli Europei. Dall’altra parte uno degli eroi della stagione è stato l’ucraino Andriy, decisivo ai rigori contro il Manchester City, che ha però un forte raffreddore e si è allenato a parte per non rischiare di trasmettere il virus ai suoi compagni. Messo in quarantena, il portiere raggiungerà Londra non sull’aereo dei suoi compagni, ma con un altro a parte, sempre per evitare il rischio di contagi. Dall’allenamento di rifinitura di domani si saprà seè recuperato.