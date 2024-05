Il Nuovo Vangelo dalla terra dei fuochi di don Maurizio Patriciello | qualcosa è cambiato o l’inferno brucia ancora di più?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 30 maggio 2024) “Apostolo tra gente che ha fame; di Dio, di giustizia, di aria da respirare, o semplicemente di pane da mangiare. Impari in loco. Pian piano t’immergi nella vita delle persone. Impari a sentire con loro, a gioire con loro, a soffrire con loro. Combatti con chi combatte e al posto di chi, bloccatopaura, si rende latitante. I bambini, in particolare, ti fanno soffrire. Li vedi, sperduti, sempre un passo indietro, partono già sconfitti. Ti viene la rabbia, ti chiedi: ‘Ma perché?'” Comincia così, il “dei” di don, in libreria da mercoledì 29 maggio per i tipi di Aliberti, con prefazione di Gian Antonio Stella. Una raccolta articolata degli scritti del parroco che non si piega alla Camorra, comprendente anche gli interventirecenti.