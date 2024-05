Marchionni | Con Conte al Napoli arriveranno giocatori che faranno la differenza

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 29 maggio 2024): ”è una figura carismatica che darà aldi nuovo slancio ed entusiasmo, il profilo ideale per archiviare una stagione tra le più deludenti da quando c’è De Laurentiis al comando del club” Marcoritorna in esclusiva ai microfoni di News.Superscommesse.it per esprimersi sui prossimi Europei e sul momento dei club che hanno contraddistinto la sua carriera, tra cui Parma, Juventus e Fiorentina. Nell’estratto di quest’intervista, l’ex giocatore ha parlato del futuro delsotto la guida di Antonio. Cambiamenti per diverse panchine in Serie A in vista della prossima stagione, tra cui quella delche vedrà Antonioalla corte dei Partenopei. Cosa ne pensa a riguardo? “(…) È una figura carismatica che darà aldi nuovo slancio ed entusiasmo, il profilo ideale per archiviare una stagione tra le più deludenti da quando c’è De Laurentiis al comando del club.