Basket B all’Halley Matelica il rompete le righe I giocatori salutano i tifosi e i ragazzi del vivaio

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Per l’Halleydi coach Trullo, dopo la sconfitta di mercoledì scorso in gara2 contro l’Italservice, c’è stato il "le" con il saluto aie aidel settore giovanile. Abbracci, autografi e pure qualche regalo da parte dei, che hanno dispensato canotte e pantaloncini ai tantissimi che non sono voluti mancare all’evento finale di una stagione che la squadra ha disputato da protagonista fino in fondo. È stato un pomeriggio di nuove emozioni fra saluti e arrivederci al prossimo campionato. La stagione non è conclusa per le altre formazioni. Con la netta vittoria di lunedì sera in gara3, la Virtus Roma ha raggiunto l’Italservice Loreto Pesaro in finale: saranno loro le due pretendenti al salto di categoria, dopo che i pesaresi hanno eliminato la Halleyin semifinale.