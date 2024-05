Armellino | Pronti a giocarcela fino alla fine

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo fatto una grandissima partita, contro un avversario forte, dominano dall’inizio. Dobbiamo ripetere questa prestazione cercando di portarla a casa. VAR? bisogna chiedere a chi di competenza”. Parla così Marco, centrocampista dell’Avellino nel post gara. “Questa rabbia si deve trasformare in consapevolezza, siamo una squadra forte, abbiamo creato tanto – sottolinea – Venire a giocare qui non è facile per nessuno” “ “A Vicenza troveremo tutta un’altra squadra. Ci sarà il loro pubblico ma noi dovremo farci trovare– conclude – La difesa è forte, non prende gol, sono messi bene in campo. Ma i nostri attaccanti sanno come fare gol, importante è arrivare davantiporta. Ce la giocheremo”.