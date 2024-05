Fonte : spazionapoli di 29 mag 2024

Al tempo stesso, però, il presidente non è assolutamente disposto a svendere uno dei protagonisti dello Scudetto. Come riportato da “Sky” nonostante la stagione sia terminata, a Castel Volturno non è ancora arrivata nessuna offerta per il nigeriano. Il sogno del calciatore resta sempre la Premier League, anche se nelle ultime ore non è stato registrato alcun interessamento concreto da parte dei club inglesi.

Allarme Napoli da Sky avvisano | Osimhen può diventare un problema il motivo