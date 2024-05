Contratto vigili intesa Comune-sindacati | sulle notti resta tutto come prima Ma Sulpl e Usb si chiamano fuori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 28 maggio 2024) Milano – Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire col senno di poi. Se non fosse che la trattativa non è ancora conclusa e che quello che ieri hanno sottoscritto i rappresentanti di Csa e Uil (fatto in precedenza da Cgil e Cisl) è solo un verbale d’intenti con il, che dovrà trovare sostanza in un successivo accordo definitivo. Certo, ora l’pare vicina, dopo mesi passati a battagliare. Da questo scenario si sono tiratii delegati die Usb, che non hanno sottoscritto nulla e hanno rilanciato lo stato di agitazione. Lo scontro tra Palazzo Marino eè partito nell’autunno scorso, quando la Giunta Sala ha fatto chiaramente intendere di voler rivedere l’organizzazione del Corpo, con l’obiettivo dichiarato di triplicare il numero di agenti sul territorio nelle ore più critiche sul fronte sicurezza.