Le conseguenze sull' umore e sulla testa di questa folle primavera tra pioggia e maltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ebbene si, il meteo può influire sul benessere psicologico delle persone. Non si tratta semplicemente di meteoropatia, ovvero quella la condizione clinica descritta nel 1984 dallo psichiatra Norman Rosenthal, in termini di disturbi di natura fisica e psichica, che si manifesta a seconda delle variazioni del tempo meteorologico o dei cambi di clima stagionali. Oggi a creare disagio di fronte allaincessante o al torrido caldo estivo è l’ecoansia cioè una condizione di preoccupazione estrema per l’ambiente e le variazioni climatiche. Ovviamente, non ci si riferisce a quelle preoccupazioni per il clima e l’ambiente che ci spingono ad avere più attenzione e rispetto per il pianeta e che sono alla base di comportamenti funzionali come limitare gli sprechi, fare la raccolta differenziata, riparare un oggetto, usare la bicicletta o i mezzi pubblici.