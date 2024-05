Jannik Sinner | Sto con Anna Kalinskaya di più non dico

(Di lunedì 27 maggio 2024) I rumours sulla relazione trae la collegasono stati uno degli argomenti toccati al termine della partita odierna contro Christopher Eubanks vinta dal tennista italiano che gli ha consentito l’accesso al secondo turno del Roland Garros.conferma la relazione con laIl 22enne nel corso della conferenza stampa tenutasi a seguito del match nel quale ha sconfitto il tennista statunitense ha confermato la storia con la collega russa: “Sto con, quello sì, però teniamo tutto molto riservato, conoscete la mia riservatezza… di più non”. Il numero due del mondo vive la sua nuova storia d’amore lontano dai riflettori. Il gossip però aveva individuato la numero 25 del ranking WTA come possibile fiamma del vincitore degli Australian Open quando era apparsa al J Medical Center di Torino doveera in cura a seguito dei problemi riscontrati all’anca.

Jannik Sinner torna e vince al primo turno del Roland Garros. Il n.2 del mondo ha battuto in tre set (63 63 64, 2h 12') l'americano Christopher Eubanks (n.43 Atp) sulla terra rossa dello Slam di Parigi